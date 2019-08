Esondazioni del Seveso a Milano, via libera ai lavori da 30 milioni per le vasche a Senago

Quando le vasche di laminazione saranno terminate Milano sarà più al riparo dalle esondazioni del Seveso. Si è conclusa venerdì 9 agosto la gara d'appalto per la realizzazione delle vasche di laminazione delle piene del Seveso nel Comune di Senago, hinterland Nord della città. La gara - indetta da AIPo in qualità di stazione appaltante e responsabile del progetto e dell'iter delle procedure d'appalto - è stata aggiudicata all'A.T.I. fra il Consorzio Costruttori Infrastrutture di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) e la ditta Impresa Luigi Notari di Milano.

“L’avvio dei lavori di questa vasca di laminazione - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici - insieme con la gara di appalto della vasca di Milano ‘Parco Nord’, già attivata negli scorsi giorni dal Comune di Milano attraverso MM SpA, completa una prima serie di opere a protezione dei quartieri della città spesso colpiti dalle esondazioni del Seveso”.

La consegna dei lavori alla ditta è prevista per ottobre, una volta espletate le formalità previste dalla legge per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'A.T.I., sia per il primo che per il secondo stralcio (Settori 1 e 2 della prima vasca di laminazione). L'opera, realizzata dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo) e finanziata con fondi del Comune di Milano (20 milioni di euro) e Regione Lombardia (10 milioni di euro), è fondamentale per la prevenzione delle piene del Seveso a valle del nodo idraulico di Paderno Dugnano (Palazzolo) e, una volta realizzata nella sua completezza (3 stralci), consentirà di scolmare il doppio della portata del Seveso nel canale scolmatore di Nord Ovest, già adeguato a ricevere quantitativi maggiori di acque di piena.