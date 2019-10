Milano, sms e telefonate: ecco sistema che avvisa in caso di esondazioni e temporali forti

Un sms, una telefonata o una mail. Tutte con un solo obiettivo: avvertire i cittadini che abitano nelle aree vicino a Seveso e Lambro che i corsi d'acqua potrebbero esondare. È il nuovo sistema di allerta della protezione civile di Milano presentato nella giornata di venerdì 11 ottobre. I cittadini che vorranno ricevere prontamente l’informazione si potranno iscrivere compilando una scheda sul sito web del Comune di Milano.

Si tratta di un servizio on line gratuito con cui i cittadini possono essere avvisati sulle allerte diramate dalla Regione Lombardia (Codice giallo, arancione o rosso per rischio idraulico o temporali forti), sul raggiungimento delle soglie di attenzione ed esondazione del torrente Seveso e del fiume Lambro, sul rientro alla normalità della situazione e sui comportamenti da adottare in questi casi. Il sistema è in sperimentazione fino a marzo 2020.

L’obiettivo è quello di avvisare contemporaneamente e tempestivamente tutti coloro che possono essere interessati, con alcune ore di anticipo in caso di allerta meteo e al momento dell’avvicinamento dell’evento critico, ovvero al superamento delle soglie di criticità del Seveso e del Lambro. Tali modalità di comunicazione vanno da oggi ad aggiungersi alle informazioni diramate a mezzo stampa, social e attraverso le squadre della Protezione civile.

Palazzo Marino attua già da tempo un sistema di attivazione in caso di allerta meteo e la Protezione Civile di Milano è in campo quotidianamente per prevenire e fronteggiare eventuali emergenze connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici. L’informazione tempestiva ai cittadini delle aree a rischio idraulico è importante per consentire a tutti di prepararsi all’evento e di prendere le corrette precauzioni.