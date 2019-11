Prove di luci per l'albero di Natale in Duomo: si illumina il colosso di metallo di Esselunga

Quella di venerdì è stata una accensione di prova perché l'inaugurazione ufficiale dell'Albero di Natale in Piazza Duomo a Milano (quest'anno griffato Esselunga) avverà il 6 dicembre.

L'albero del "salotto buono" (fotografato da Nati per Vivere a Milano) è diverso da tutti gli altri che lo hanno preceduto: non è un abete ma un cono di metallo interamente decorato con lucine a led. Una installazione che in città si è già vista, seppure in misura ridotta, in piazza Gae Aulenti, sempre firmata dal colosso della catena di supermercati. E i milanesi sembrano dividersi: molti avrebbero preferito un albero "vero" ma altrettanti hanno apprezzato questa scelta definendola come "più sostenibile" (la struttura, infatti, potrà essere riutilizzata diverse volte oppure potrà essere riciclata).

Esselunga — che per realizzare l'alberone ha staccato un assegno da quasi un milione di euro (975mila, per la precisione) — ha spiegato che il simbolo del Natale milanese sarà un simbolo di "inclusione, sostenibilità e solidarietà". Un albero "innovativo e sostenibile, simbolo di energia pulita, caratterizzato da giochi di luce".