All'Esselunga tornano i Rollinz: ecco la collezione definitiva, c'è anche la Morte Nera

Tornano (ancora una volta) i Rollinz di Esselunga, i pupazzetti dedicati alla saga di Star Wars. Non è la prima volta che la catena di supermercati fondata da Bernardo Caprotti decide di investire suille figurine 3d della "Galassia lontana lontana", anzi: è la terza collezione che ha come protagonista la forza e il suo lato oscuro (la prima è del 2016, mentre la seconda è del 2017). Quello che è certo, o almeno così dice Esselunga, è che la raccolta del 2020 sarà quella finale.

Quali personaggi da collezione ci saranno? Cosa bisogna fare per ottenere un pupazzetto? Ci sarà un raccoglitore? Fino a quando si potranno trovare nei supermercati? Queste le domande più ricorrenti tra gli appassionati. Procediamo con ordine.

Tutti i personaggi

In totale ci sono 32 personaggi, 23 "normali", 8 leggendari realizzati con materiali speciali e uno (Yoda) gommoso che si ottiene attraverso un particolare acquisto.

I personaggi normali sono: Nien Numb, Porg, Jar Jar Binks Amilyn Holdo, Mace Windu, Amidala, Bib Fortuna, Bossk, Clone Trooper, Flame Trooper, Sand Trooper, Pilota At-At, Giovane Anakin, Grand Moff Tarkin, Wampa, Tusken Raider, Max Rebo, Droide di battaglia, Jet Trooper, Sith Trooper, Cavalieri di Ren, Zorii, Jannah, Kylo Ren. I pupazzetti speciali sono realizzati con particolari speciali: Darth Vader e Luke Skywalker impugnano delle spade laser lumonese, C3-Po, Captain Phasma e R2-D2 hanno dettagli galvanici, Leia è trasparente mentre Chewbecca e gli Ewok sono realizzati in materiale floccato. Yoda, invece, sarà realizzato in materiale gommoso e non si troverà all'interno delle comuni bustine.

Come ottenerli

I pupazzetti si potranno trovare nei supermercati Esselunga dal 9 gennaio al 4 marzo 2020. Per ottenerli bisognerà fare una spesa minima di 25 euro o 50 punti Fragola (condizione necessaria: essere in possesso della carta Fidaty). Per ottenere Yoda, invece, bisogna acquistare 25 euro di prodotti della linea Esselunga CheJoy, successivamente il pupazzetto si potrà ritirare al punto Fidaty.

La morte nera

Per completare la collezione sarà in vendita anche un raccoglitore con la forma della Morte Nera, la gigantesca stazione da battaglia spaziale realizzata dall'Impero Galattico e in grado di distruggere un pianeta intero attraverso un enorme cannone superlaser, arma distrutta da Luke Skywalker in Episodio IV. Il raccoglitore di cartone si potrà acquistare a 2.90 euro nei supermercati.