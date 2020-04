Milano, l'ex Trotto va al colosso immobiliare: nel futuro un mega parco e nuove case

Un grande parco e tante case, molte delle quali a canone concordato. Eccolo il futuro dell'ex trotto di Milano, l'impianto che sorge a due passi dallo stadio Meazza che un tempo ospitava le competizioni ippiche e che mercoledì è stato ufficialmente acquistato da Hines, colosso americano dell'immobiliare.

Il gruppo - si legge in una nota ufficiale della società con sede a Houston - "ha completato il suo investimento nell'area dell'ex trotto e nel vecchio centro sportivo nel quartiere di San Siro, che non ospitano eventi sportivi dal 2013". L'area - che era nota come la "Scala del Trotto", un po' come il fratello maggiore Meazza lo è del calcio - sarà trasformata in "un progetto a destinazione mista con prevalenza residenziale".

I progetti preliminari - ha fatto sapere Hines, che ha concluso l'acquisto con la società Snaitech attraverso il fondo Invictus - "saranno sottomessi alle autorità competenti nei prossimi mesi". L'idea è "restituire alla città un'area di 150mila metri quadrati che non è stata utilizzata per tanto tempo". La prima proposta, "in linea con la vocazione verde del quartiere", "include un parco di 30mila metri quadrati" e palazzi residenziali "con un'importante numero" di case "a canoni concordati". Hines ha promesso di essere pronta a investire 350 milioni di euro nei prossimi quattro anni per il progetto.