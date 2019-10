Expo ferroviaria: la favolosa "fiera dei treni"

Con 280 espositori provenienti da 21 paesi, di cui oltre 100 presenti per la prima volta, si è aperta il primo ottobre la nona edizione di Expo Ferroviaria, che si svolge nel Padiglione 1 di Rho Fiera Milano fino al 3 ottobre, con la partecipazione dei principali player del settore.

Un appuntamento in cui fare il punto sulle nuove tecnologie e le innovazioni, sugli investimenti, sulle richieste della politica e sul futuro del trasporto merci e passeggeri. Per Nicola Hamman, managing director Mack Brooks Exhibitions, la società che ha organizzato l’evento, “l’Expo Ferroviaria mette a disposizione dei professionisti industriali l’occasione di nuove opportunità di business. Il mercato ferroviario in Italia è molto attraente per i tutti i player internazionali”.

In Italia il settore ferroviario vale 3,98 miliardi

In Italia il settore ferroviario vale 3,98 miliardi di euro. I dati forniti dall’Associazione dell’Industria Ferroviaria (Assifer) evidenziano un incremento del volume d’affari nell’ordine del 6,4% per il 2018 e, per quanto riguarda le esportazioni, un incremento del 14% con un valore di 1,31 miliardi. Ciò dimostra la capacità delle aziende italiane di conquistare i mercati internazionali, sia a livello europeo, che presso destinazioni più distanti.

Guardando al mercato interno si è registrata una spinta verso un rinnovamento dei collegamenti nei maggiori centri urbani anche grazie all’introduzione, nell’anno in corso, di nuovi treni regionali. Questa tendenza ha fatto registrare un risultato netto positivo pari al +2%.

Expo ferroviaria: presentazione

Alla cerimonia di apertura sono intervenuti il presidente Anie Assifer Giuseppe Gaudiello, l’amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Maurizio Gentile, il presidente Fnm Andrea Gibelli, l’Assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli, l’Amministratore Delegato di Trenord Marco Piuri, e l’assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi.

I padiglioni alla fiera del treno

Presso la struttura di Rho Fiera Milano è possibile visitare la zona dedicata all’area infrastrutture, la zona binari, partecipare alle conferenze e presentazioni oltre che prendere parte alle visite tecniche presso i siti Trenord di Milano Fiorenza e Alstom di Sesto San Giovanni.

All’interno del padiglione espositivo Standler Rail AG presenta, in anteprima assoluta, il modello in scala 1:1 del treno FLIRT DMU realizzato per il gruppo FNM, dotato di tecnologia diesel-elettrica ed ibrida a batterie per il trasporto regionale dall’elevata efficienza energetica con un occhio di riguardo verso la sostenibilità sociale ed ecologica. Sempre all’interno del padiglione è possibile vedere il mock up di Hitachi Rail SpA che riproduce un vagone in scala 1:1 completo di cabina e testata anteriore del nuovo treno Alta Capacità “Caravaggio” destinato alle linee ad alta frequentazione, che entrerà in servizio in Lombardia a partire da maggio 2020.

Alstom debutta infine con la nuova brand identity “mobility by nature” presentando le sue soluzioni innovative e sostenibili per la mobilità. Tra le aziende leader partecipanti per la prima volta si segnalano Colas Rail Italia, ABB, JSW Steel Italy Piombino, CRRC Corporation, Lucchini RS. Altri protagonisti dell’industria ferroviaria riconfermano la loro presenza, come Vossloh AG, Wabtec Corporation, Knorr-Bremse Rail Systems Italia Srl insieme a molti altri nomi del settore.