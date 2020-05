Milano, Sala fa festa: "Expo, 40 milioni di utile. E si parlava di buco di 200, 400 milioni..."

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si prende la sua rivincita, a oltre cinque anni di distanza. Sabato mattina, nel consueto video "buongiorno da palazzo Marino", il primo cittadino è infatti tornato sulla sua esperienza da amministratore delegato di Expo e ci ha tenuto a chiudere una storia che, evidentemente, gli procurava ancora qualche fastidio.

"Dieci anni fa fui nominato amministratore delegato di Expo avendo davanti 5 anni di lavoro. Furono anni di grande fatica, ma per fortuna fui supportato da un team straordinario - ha ricostruito Sala -. Aprimmo e bene il 1 maggio 2015. Poi ci furono 6 mesi ancora di fatica, ma di gloria e 21 milioni di ingressi da quei cancelli. Un paio di mesi dopo la chiusura, mi candidai a diventare sindaco di Milano. Iniziò - ha detto il primo cittadino - un tormentone su questo presunto buco, con titoli di giornali che parlavano di 200 milioni di buco, 400 milioni di buco. Un mio concorrente in quella corsa chiese una commissione d'inchiesta".

Quindi, ecco la rivincita: "Questa storia finisce ieri, per me - ha annunciato Sala -. Ieri come sindaco di Milano ho ricevuto una nota dalla società Expo 2015 in liquidazione che ci parla dei conti a questo punto finali. Dopo questa lunga storia la società Expo 2015 presenta conti - ha sottolineato - che riassumono 10 anni con un avanzo, un utile di 40 milioni. Fine".

"Ora, al di là che per me è ovviamente una grande soddisfazione, - ha spiegato il sindaco - vi dico queste cose perché penso che nei momenti difficili come questo bisogna poter dire e poter pensare che pur in un paese difficile come il nostro, pur in momenti storici a volte anche cattivi come questo, si può fare, se si ha competenza, onestà e dedizione. Le caratteristiche di chi ha lavorato con me. E molti molti pensieri affollano la mia mente da ieri”, ha concluso.