Niente carcere per Fabrizio Corona, ecco la sentenza della Corte di Cassazione

Niente carcere (per il momento) per Fabrizio Corona. Nella giornata di martedì 9 giugno la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata contro Fabrizio Corona disponendo il rinvio al tribunale di Sorveglianza di Milano per un nuovo esame.

La decisione evita dunque la reclusione per Corona che rischiava di scontare altri nove mesi di carcere a causa della revoca dell'affidamento in modo retroattivo, ossia per un nuova ridefinizione nel calcolo della pena. "Vittoria, sono contento. Giustizia per Fabrizio", le prime parole dell'avvocato Ivano Chiesa. L'ex fotografo, invece, ha "festeggiato" attraverso un post su Instagram in cui ha scritto "Hasta la victoria siempre. Vamos guerriero e andiamo".