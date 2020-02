Ecco il progetto delle biblioteche di Milano per contrastare le fake news

Insegnare ai ragazzi, ma non solo, a riconoscere le notizie dalle fake news. È il progetto di alfabetizzazione ai media per contrastare la divulgazione di notizie false che ha lanciato il sistema bibliotecario di Milano attraverso NewsGuard, startup americana fondata nel 2018 che fornisce valutazioni di affidabilità e schede informative di migliaia di siti di notizie e di informazione in base a nove criteri giornalistici apolitici ampiamente riconosciuti.

Senza filtrare alcun contenuto, e lasciando liberi gli utenti di navigare in tutta la rete, le biblioteche milanesi offrono quindi strumenti che consentono agli utenti di orientarsi correttamente su come e dove è meglio informarsi, svolgendo così un ruolo attivo nel contrastare la diffusione di contenuti e informazioni false.

Il Sistema Bibliotecario di Milano ha infatti reso disponibile il programma gratuito di media literacy in tutte le 26 sedi milanesi, installando sui pc dei bibliotecari e su quelli pubblici usati dagli utenti il plug-in che riporta le valutazioni e le schede informative elaborate dai giornalisti di NewsGuard. Le schede, relative a migliaia di siti italiani e internazionali, forniscono agli utenti elementi per comprendere su quali fonti si stanno informando e in pochi minuti avere un quadro sulla credibilità e trasparenza del media consultato.

Dopo il seminario svolto a dicembre alla biblioteca Sormani con oltre 50 bibliotecari, il Sistema Bibliotecario organizzerà nei prossimi mesi, insieme ai giornalisti di NewsGuard, altri seminari e webinar, dedicati sia ai bibliotecari che agli utenti del Sistema.