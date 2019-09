Nel Milanese apre la prima farmacia drive-in in Italia: si ordina h24 come in un fast food

Aprirà a Corbetta, periferia ovest di Milano, la prima 'farmadrive' in Italia, una farmacia dove è possibile acquistare medicine senza scendere dall'auto, esattamente come nel drive in di un fast food.

Si ordina dall'auto 24 ore su 24

Il negozio, che sarà comunale, è stato concepito come un luogo dove ordinare e comprare farmaci o altri prodotti direttamente dal sedile della propria automobile. La nuova farmacia comunale - polo della salute e del benessere di Corbetta, che verrà inaugurata sabato 21 settembre alle 10:30, sarà aperta 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

Ad annunciare l'imminente apertura del 'drive in dei farmaci' è in sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, che nel week-end sarà presente al taglio del nastro: "L'amministrazione comunale ha voluto aprire una seconda farmacia in un'area strategica della città con una novità assoluta in Italia, l'apertura notturna e l'acquisto in transito. Nel 'farmadrive' si potranno anche prenotare visite ospedaliere, effettuare rinnovi, esenzioni e tanto altro". Il negozio verrà intitolato al dottor Angelo Cislaghi.