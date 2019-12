Natale e Santo Stefano, ecco le farmacie aperte a Milano

Sono 87 le farmacie di Milano e provincia, Lodi e Monza Brianza che resteranno aperte a Natale e a Santo Stefano: di queste, 63 sono le farmacie di turno e 24 quelle aperte 24 ore su 24. In questo modo, grazie al consueto ed efficiente coordinamento del sistema di turnazione, ai cittadini sarà garantito un servizio capillare in città e provincia anche il 25 e il 26 dicembre.

Lo rende noto Federfarma Lombardia con la sua presidente Annarosa Racca: «Come per tutto il resto dell'anno, anche a Natale la farmacia sarà al fianco dei cittadini per favorire al massimo l'accesso al servizio farmaceutico, offrire assistenza e dispensare consigli, confermando così il ruolo di fondamentale presidio sul territorio», dichiara.

Come sempre, sono svariati i metodi per individuare le farmacie aperte: oltre alle classiche bacheche informative all'esterno delle farmacie stesse, l'applicazione per smartphone "Farmacia Aperta" e il sito web farmacia-aperta.eu. A titolo d'esempio, a Milano città, il giorno di Natale, saranno 21 le farmacie aperte, coprendo diversi quartieri anche periferici: via Lessona 2, via Falck 19, via Nikolaijevka 3, via Giambellino 64, via Ruggiero di Lauria 22, viale Ranzoni 2, piazza Miani 3, via Pichi 9, viale Toscana 17, via Alamanni 2, piazza Insubria 11, via Illirico 11, via Sansovino 1, via Astico 13 (angolo via Iglesias), via Arbe 65, via G. Carli 14, via Arnaldo da Brescia 1, viale Monte Grappa 7, via Castaldi 29, via della Spiga 2, corso Magenta 96, via Olmetto 21, piazzale Cinque Giornate 7.