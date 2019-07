Farmacie aperte di turno: il sito che ti dice quali sono

C'è un nuovo portale per sapere quali sono le farmacie aperte più vicine. Lo ha aperto Federfarma Lombardia e si chiama "Farmacia Aperta". Come l'applicazione, anche il sito è piuttosto semplice: ci si può geolocalizzare e compare immediatamente la farmacia aperta più vicina. Con pochi click è possibile personalizzare ulteriormente la propria ricerca: cercare la farmacia aperta da un indirizzo indicato dall’utente.

Nel sito, come già si può fare nell’app, è possibile cercare le farmacie aperte con alcune ricerche predefinite: nel momento della ricerca, nell’ora e nelle due ore successive, oppure il mattino dopo. Il vantaggio del sito è che è presente anche una funzione per scegliere un orario e un giorno diverso a seconda delle proprie necessità, o anche un luogo diverso (come in previsione di un viaggio).

Effettuata la ricerca, per chi desidera accedere ad ulteriori informazioni, si può cliccare sulla croce verde della farmacia sulla mappa, aprendo così un pop-up con nome della farmacia, indirizzo, e orario nella giornata prescelta. Se è necessario approfondire, il menu sulla sinistra riporta anche numero di telefono, indirizzo mail, la possibilità di accedere alle indicazioni stradali per raggiungere la farmacia e gli orari di tutta la settimana.

"Ora l’offerta di strumenti per trovare la farmacia aperta in Lombardia è completa", informa Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia: "Con l’app abbiamo offerto ai cittadini lombardi uno strumento da utilizzare rapidamente quando si ha bisogno di una farmacia in zona, con il sito offriamo ancora uno strumento semplice, ma con la possibilità di fare ricerche più dettagliate e personalizzate".