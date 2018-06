Fedez, bloccato un video su Instagram: "Pubblicità senza avvisare"

«Mi stanno presentando tutte le nuove auto che stanno uscendo e adesso ve le faccio vedere tutte». Iniziava così un video pubblicato su Instagram da Fedez, che ora è stato bloccato dall'autodisciplina pubblicitaria, per la prima volta in Italia. Il rapper milanese mostrava in particolare il massaggiatore inserito nel sedile del guidatore di un'auto.

Un post pubblicitario che però non aveva una indicazione chiara sulla natura dello stesso. Per esempio un hashtag come "#advertising". Il giurì non ha punito tanto Fedez (nemmeno citato nel dispositivo) quanto la casa automobilistica, la Peugeot.

E' il primo provvedimento in Italia che regola la pubblicità su Instagram, diventato ormai veicolo fondamentale del marketing aziendale attraverso la figura degli "influencer", sconosciuta fino a qualche tempo fa. Si tratta, come molti sanno, di persone che possono vantare molti seguaci sui social network (principalmente Instagram e Youtube).

Quanto si guadagna con Instagram

Per trasformarlo in un lavoro con incassi di un certo livello occorre avere almeno 100 mila follower: si possono guadagnare anche 5 mila euro per ogni post pubblicitario. Con un numero inferiore di follower è possibile comunque incassare qualche centinaio di euro. Più difficile quantificare esattamente il ricavo per post per gli "influencer" che vantano oltre un milione di seguaci. "Regina" dei grammers italiani è Chiara Ferragni, imprenditrice e fidanzata di Fedez, con oltre 13 milioni di followers mentre scriviamo. Al secondo posto Gianluca Vacchi, mentre Fedez si "accontenta" di oltre 6 milioni di seguaci.

Tra gli altri "top" italiani il fashion blogger Mariano Di Vaio, conosciuto in tutto il mondo, e poi i calciatori Mario Balotelli e Claudio Marchisio, la cantante Emma, la conduttrice Alessia Marcuzzi. Nel mondo, a parte l'account ufficiale (@Instagram) che vanta più di 200 milioni di seguaci, la persona più seguita in assoluto è Selena Gomez (138 milioni di followers), poi Cristiano Ronaldo (132 milioni) e Ariana Grande (122 milioni). Numeri che assicurano guadagni da capogiro. A patto che, pubblicando uno spot, scrivano chiaramente "advertising".