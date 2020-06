Cascina Merlata, anche attici e ville urbane a Feel Uptown. I prezzi? Schizzano: 4.500 euro/mq

Si sviluppa semprre di più il quartiere di Cascina Merlata, tra Molino Dorino, via Gallarate e l'ex area Expo, ora Mind. E' stato presentato il nuovo progetto immobiliare che va ad affiancarsi a quelli già presenti nella zona: Feel Uptown. Tra i tagli abitativi due nuove tipologie: le ville urbane e gli attici con patio e mini pool idromassaggiio.

Il progetto prevede anche un grande parco con piscina, palestra, area wellness e spazio di gioco per i bambini, ed inoltre uno spazio di co-working, una sala cinema e un campo indoor per lo squash. Gli alloggi saranno 317 divisi in quattro edifici, tre da 12 piani e uno da 7 piani.

Il progetto vale 130 milioni di euro e la costruzione è prevista per gennaio 2021, con consegna nel primo semestre del 2023. I prezzi? Alti. Si parla di 4.500 euro al metro quadrato, contro i 2.984 euro al metro quadrato ai tempi del primo lotto di Cascina Merlata. Gli immobiliaristi che stanno via via realizzando i vari lotti giustificano l'aumento con il fatto che, all'inizio, realizzare appartamenti in questa estrema periferia milanese era quasi una scommessa, mentre oggi la zona si va riqualificando con il nuovo centro commerciale (2022), la scuola da 900 studenti e l'area Mind.

E non è finita: dopo questo lotto di appartamenti (in codice R6) è già tempo di pensare al successivo (R8) con circa 500 appartamenti pronti nel secondo semester del 2024. Fino ad ora sono stati realizzati 147 mila metri quadrati di edilizia libera. I primi lotti (126 e 295 appartamenti) sono stati tutti interamente venduti.