Ecco le felpe 'anticancro' create dai ragazzi dell'istituto dei tumori: finanziano la ricerca

Verranno vendute alla Rinascente e il ricavato sarà destinato al Progetto Giovani della pediatria oncologica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano le felpe Youth, realizzate dagli stessi giovani insieme alla stilista Gentucca Bini.

La collezione è il frutto di sei mesi di lavoro “spalla a spalla” tra pazienti adolescenti e la stilista: i ragazzi hanno lavorato come un vero team di creativi, dall’idea allo studio dell’immagine, dalle texture grafiche alle scelte di modelli, materiali e colori, creando un marchio riconoscibile, rivolto ad un target preciso. "La cosa bella in questo progetto – racconta la stilista Gentucca Bini – è che i ragazzi in cura dettano lo stile a chi sta fuori dalla malattia, e non viceversa. Come un vero team ci siamo messi a lavorare percorrendo tutte le tappe per creare un brand con un’immagine forte, con un logo riconoscibile e di conseguenza un prodotto identificabile tra i tanti presenti oggi".

Le felpe sono esteticamente belle e pratiche, esattamente come deve essere l’abbigliamento di un adolescente, ma dense di significati. A partire dal logo. "Come in altri progetti artistici realizzati negli anni passati, anche questa volta i nostri ragazzi hanno usato la creatività per raccontarsi — spiega Andrea Ferrari, responsabile del Progetto Giovani —. Il marchio scelto parla di 'giovinezza' con l’esponenziale 'all’ennesima potenza'. Il logo, diviso in due da un taglio, raffigura le cicatrici dei ragazzi e in particolare la cicatrice del port-a-cath, il catetere per l’infusione della chemioterapia; in alcuni modelli è coperto da una banda che rappresenta un evento improvviso che rischia di rovinare l’adolescenza, che poi diventa occasione di rinascita".

Ma dietro al progetto ci sono anche professionalità, lavoro, impegno e persone che si mettono in gioco. "Due eccellenze milanesi storiche, l’Istituto Nazionale dei Tumori e Rinascente, si ritrovano insieme per condividere il valore dell’attenzione alla persona", sottolinea Marco Votta, presidente dell’Istituto Nazionale dei Tumori. “

Dove acquistarle: le informazioni

La collezione di felpe Youth sarà disponibile a partire dal 3 dicembre presso un apposito corner solidale ospitato all’interno di Rinascente di Milano Piazza Duomo. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato all’Associazione Bianca Garavaglia ONLUS che dal 1987 sostiene le attività della Pediatria Oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, tra cui il Progetto Giovani, impegnandosi a promuovere l’assistenza e l’avanzamento della ricerca nel campo dei tumori dell’età pediatrica.