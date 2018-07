Dedicate al Cenacolo di Leonardo la fermata M1 Conciliazione e quella del 16 in corso Magenta

Due fermate del trasporto pubblico milanese saranno dedicate a Leonardo da Vinci, o meglio al suo Cenacolo. Si tratta della fermata del tram 16 di piazza di Santa Maria delle Grazie (corso Magenta) e della fermata della metropolitana linea 1 di Conciliazione.

La decisione è arrivata dal Comune di Milano, per l'esattezza dagli assessori Filippo Del Corno (cultura) e Marco Granelli (mobilità). Si tratta di un omaggio al genio di Leonardo, di cui nel 2019 ricorrono i 500 anni della morte.

Non si tratta della prima volta: diverse sono ormai le fermate del metrò dedicate a monumenti o luoghi d'iinteresse, come per esempio "Lanza Brera Castello". Anche in questo caso la denominazione "Cenacolo Vinciano" non sostituisce ma integra i nomi delle fermate prescelte.