Festa dei ghisa, c'è anche la Ferrari confiscata alla mafia

C'era anche un ospite "speciale" alla festa della polizia locale di Milano, che compie 159 anni dalla fondazione, nel cosiddetto Ghisa Village allestito in piazza Beccaria. Di quale ospite parliamo? Di una fiammante Ferrari 458 spider, naturalmente con la livrea dei vigili meneghini, che può essere ammirata in esposizione.

Si tratta di una vettura sequestrata alla criminalità organizzata che, dopo la confisca, è stata assegnata al corpo di polizia locale. Sono sei i vigili abilitati a guidarla e può capitare di vederla "all'opera", per le strade di Milano, ma anche in esposizione in varie parti d'Italia soprattutto per lanciare il messaggio che la criminalità non paga. La confisca risale al 2015 mentre la consegna alla polizia locale milanese al 2017, dopo una revisione effettuata gratuitamente dai meccanici Ferrari e la sistemazione dei colori e delle dotazioni d'obbligo da parte della carrozzeria Marazzi di Caronno.

Il Ghisa Village di piazza Beccaria è allestito e aperto al pubblico anche sabato 5 ottobre dalle 9.30 alle 17.30. Sempre sabato è possibile visitare la centrale operativa della polizia locale dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.