Positivo al coronavirus, invita gli amici a casa per una festa: sei persone denunciate

Era positivo al coronavirus. E lo sapeva. Nonostante questo non si è fermato: nel pomeriggio di Pasqua ha invitato alcuni amici a casa. L'epilogo? Le denunce per violazione del testo unico delle leggi sanitarie, per non aver osservato l'ordine teso a impedire la diffusione di una malattia infettiva. Nei guai il proprietario di casa e cinque amici, tutti tra i 17 e i 24 anni. È successo a Lodi nel pomeriggio di domenica 12 aprile.

Ad allertare le forze dell'ordine è stato un vicino di casa, insospettito dalla musica che arrivava dall'abitazione. Gli agenti della Questura non hanno potuto che constatare quello che stava succedendo e denunciare tutti. E forse per cercare di alleggerire la loro posizione i ragazzi hanno riferito agli agenti di sapere che il proprietario di casa era positivo al coronavirus. Non è servito a nulla. Per loro, inoltre, le autorità sanitarie hanno imposto la quarantena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una vicenda simile è avvenuta in via Bolla a Milano nel pomeriggio di Pasqua: alcune decine di abitanti abusivi di un condominio, infatti, hanno dato vita a una festa. Anche in questo caso sono arrivate le forze dell'ordine che hanno fatto scattare le multe.