Università occupata per la festa, il rettore denuncia. Gli organizzatori: "Una tradizione"

Ha formalizzato una denuncia il rettore dell'Università degli Studi di Milano, Elio Franzini, dopo la festa di Halloween che si è svolta abusivamente all'interno dell'ateneo di via Festa del Perdono. E dopo l'atto la procura ha aperto un'indagine per violazione delle norme di sicurezza e invasione di edificio pubblico. Il fascicolo, attualmente contro ignoti, è stato aperto dal pool coordinato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e nei prossimi giorni verrà ascoltato il rettore dell'Unimi.

La posizione degli organizzatori della Festa

Gli organizzatori dell'evento, dopo il clamore suscitato dalla notizia della festa di halloween, hanno risposto alla lettera aperta del Rettore.

Gli attivisti hanno precisato che feste simili si svolgono da oltre sei anni una volta a semetre e che nelle altre occasioni non si erano registrati "ostacoli e rimostranze". Non solo: "L'evento è particolarmente amato e atteso da coloro che frequentano l'Università". Uno "straordinario momento di condivisione in cui gli studenti vivono lo spazio universitario in un modo diverso, come un luogo di socialità aperto a tutti, in cui sentirsi veramente parte di una comunità universitaria normalmente disarticolata e atomistica", precisano il collettivo Dillinger e Lume.

Sulla questione dei rifiuti e della scarsa pulizia dei luoghi in cui si è svolta la festa gli organizzatori hanno precisato che "per ripulire completamente occorrono macchinari. Il costo della pulizia di una zona così ridotta non va a ledere minimamente quello che è il bilancio di un'università con sessantamila iscritti, a maggior ragione per un evento studentesco. Non è stato rotto assolutamente nulla e non vi sono stati incidenti di sorta".

La festa

La festa all'interno dell'Università, come si legge sull'evento Facebook, era stata organizzata dal collettivo Dillinger e Lume, laboratorio universitario metropolitano.

Il rettore aveva cercato di impedire la festa chiudendo l'Università alle 16 di giovedì 31 ottobre, ma ciò non è servito a nulla perché, come spiegato in una nota dell'Unimi, è stata impedita la chiusura del portone al civico 7. La festa di halloween è quindi iniziata alle 22 ed è terminata alle 5 del 1° novembre, "a essa hanno partecipato centinaia di ragazzi, molti dei quali minorenni e in gran parte forse inconsapevoli del contesto di illegalità in cui tale evento è maturato", si legge in una nota dell'Unimi.