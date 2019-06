Ecco "Bike city": torna a Milano il festival diffuso della bicicletta

La bicicletta protagonista di Milano per otto giorni. È la seconda edizione di Milano Bike City, il festival diffuso della bici che si svolgerà in città dal 14 al 22 settembre. La manifestazione è stata presentata nella giornata di martedì 11 giugno a Palazzo Marino.

“Dopo il successo della prima edizione – dichiarano l’assessore alla Mobilità Marco Granelli e l’assessore allo Sport Roberta Guaineri – siamo certi che anche quest’anno la manifestazione sarà una preziosa occasione per scoprire il potenziale ciclabile del nostro territorio, promuovere uno stile di vita sempre più sostenibile e confrontarsi sulle buone regole della convivenza su strada. Milano, con gli oltre duecento chilometri di percorsi ciclabili su strada e nelle aree verdi e i cinquecentomila metri quadrati di Zone 30, è una città che si presta benissimo all’utilizzo della bicicletta, che è in continua crescita, come confermano i quattro milioni all’anno di utilizzi BikeMi”.

Un appello alle associazioni e ai commercianti

Per Milano Bike City la sfida di questa seconda edizione, dopo il successo del 2018, è allargare la platea, andare a parlare e coinvolgere tutti coloro che sono al momento lontani dalla bici. Proprio per questo a partire da oggi è attiva la chiamata alla partecipazione, sul sito di Milano Bike City si possono candidare gli eventi: chiunque può partecipare, dall’associazione di quartiere che vuole proporre una pedalata al negozio che ha pensato a un aperitivo con sconti per chi arriva in bici e anche al singolo che ha un’idea bella per le bici a Milano e la vuole presentare.

Milano, ecco la Dj100: la granfondo della città

Durante il fine settimana conclusivo di Milano Bike City si svolgerà la granfondo Dj100: una corsa per amatori attorno alla città di Milano. Le iscrizioni sono aperte sul sito della corsa.