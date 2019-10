Milano, tutti in fila per i biscotti Nutella gratis: (almeno) mezz'ora di coda per un assaggio

Tutti golosi. Tutti in fila. Sta riscuotendo enorme successo a Milano, "Casa Nutella", lo stand firmato Ferrero allestito in piazza Gae Aulenti in cui tutti possono assaggiare in anteprima e gratuitamente i nuovi "Nutella biscuits", che usciranno presto sul mercato.

I milanesi non hanno resistito al richiamo della golosità e venerdì sera in piazza si registravano lunghe file per accedere alla struttura, in cui si possono degustare i dolcetti e condividere sui social la propria esperienza.

L'attesa per entrare, di almeno mezz'ora e con punte di un'ora, non ha scoraggiato i presenti, che sono rimasti - chiaramente con l'acquolina in bocca - tranquillamente in attesa del loro turno.

Già giovedì e venerdì si erano registrate scene simili e neanche la pioggia aveva frenato i golosi milanesi.