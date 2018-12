Milano, notte al gelo per comprare le scarpe: ragazzi in fila oltre 12 ore per le nuove Nike

Hanno sfidato il buio. Hanno vinto il freddo. E alla fine hanno conquistato le tanto amate, e tanto volute, scarpe.

Notte al gelo quella tra martedì e mercoledì per tanti, tantissimi, ragazzi che si sono accampati - letteralmente - fuori dal Nike Lab St18 di via Statuto, in zona Moscova, per conquistare un paio di Off-White x Nike Air Force 1 "Black" & "Volt", la scarpa esclusiva firmata dal designer Virgin Abloh per il colosso americano.

Video | La fila di notte fuori dal negozio Nike a Milano

Le scarpe sono state messe in vendita alle 10 di mercoledì mattina, ma i primi arrivi fuori dal locale si sono registrati nella serata di martedì, quando i giovani hanno iniziato a fare la fila per non lasciarsi sfuggire le scarpe. Così, in decine e decine hanno passato la notte in strada con coperte, guanti, sciarpe e pleid per difendersi dalle temperature decisamente rigide. E dalle 10 in poi hanno potuto finalmente toccare le "Off white", vendute a 170 euro.

Qualcuno tra loro, poi, rivenderà quelle stesse scarpe, che sono in edizione limitata.

Ad agosto scorso le scene erano state praticamente le stesse, sempre fuori dal Nike di via Statuto. Quella volta i ragazzi, che avevano dovuto fare i conti con il caldo torrido, avevano "lottato" per le "Off white Presto".