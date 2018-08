Moscova, ore di coda a 35 gradi per comprare un paio di scarpe Nike

Decine di teenager hanno assediato l'ingresso di NikeLab St18, in via Statuto, Moscova, in occasione del lancio di un nuovo paio di sneaker. Qualcuno ha anche passato la notte all'addiaccio per non perdere il posto. I ragazzi, che non si sono fatti spaventare nemmeno dal caldo, hanno atteso pazientemente l'apertura del negozio per essere certi di accaparrarsi un paio di Off White x Nike Air Presto, la nuovissima edizione delle scarpe da ginnastica del marchio sportivo americano.

Per rendere meno faticosa l'attesa gli adolescenti si sono serviti di sedie, poltrone da campeggio e persino qualche sdraio. Oggetto del desiderio la versione bianca del modello di sneaker del designer americano Virgil Abloh, che lo scorso 27 luglio erano già uscite anche in nero.