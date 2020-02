Mostra di Canova, flash mob di ballerine nella sala delle Grazie: visitatori entusiasti

Sorpresa per i visitatori delle Gallerie d'Italia, domenica 16 febbraio, alla mostra "Canova I Thorvaldsen. La rinascita della scultura moderna": improvvisamente nella sala principale si sono "affacciate" prima quattro, poi altre otto ballerine per un flash mob dedicato alle Grazie di Canova.

Le ballerine del Centro di studi coreografici del Teatro Carcano di Milano hanno danzato sulle note del valzer dei fiori dello "Schiaccianoci" di Tchaikovsky. Le prime quattro si sono posizionate in corrispondenza delle sculture delle danzatrici; poi si sono lanciate in una danza con coreografia originale, studiata per richiamare simbolicamente i blocchi marmorei delle Grazie.

E hanno concluso tra gli applausi dei visitatori con un abbraccio a gruppi di tre in ideale simbiosi con la "perfezione divina" delle opere marmoree femminili.