Al Centro di Arese la fontana che danza a ritmo di musica

Una fontana danzante. È quello che è stato installato all'interno del Centro di Arese. Interamente realizzata in acciaio la vasca disegnata da Simona Favrin insieme a Forme d’Acqua Venice Fountain, è circolare, larga cinque metri e integra un impianto tecnologico che permette la realizzazione degli show musicali che arricchiranno la piazza coperta esagonale, tra la galleria e l'ipermercato.

L’opera, collocata a fianco della rampa elicoidale che collega i due piani, ospita anche un punto vendita in cui si trovano piante e fiori recisi che vengono confezionati dai dipendenti dell'ipermercato.

"La fontana danzante — spiegano i progettisti — è studiata per coinvolgere il visitatore con un palinsesto di giochi d’acqua e colori, in perfetta sincronia con il ritmo della musica, per trasformare la fontana nel cuore attrattivo della piazza".