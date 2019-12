Piazza Fontana, i nomi delle vittime della strage incisi su 17 formelle

In occasione del ricco palinsesto di eventi per il 50° della strage di piazza Fontana, nel pomeriggio di lunedì 9 dicembre sono state posate diciassette formelle con i nomi delle vittime dell'attentato terroristico compiuto il 12 dicembre 1969, quando una bomba esplose alla Banca Nazionale dell'Agricoltura.

Il ricordo delle vittime della strade di 50 anni fa

Le formelle vogliono ricordare le diciassette persone che persero la vita nella strage di piazza Fontana. A presenziare la cerimonia della posa la vicesindaco Anna Scavuzzo e il presidente dell’Associazione vittime di piazza Fontana Carlo Arnoldi. Scoperta anche la lapide commemorativa dell'eccidio, che recita: "12 dicembre 1969. Strage di piazza Fontana, 17 vittime. Ordigno collocato dal gruppo terroristico di estrema destra Ordine Nuovo”.

(La lapide introduttiva, foto Ig/Cristinanazzi)

Ogni formella porta inciso il nome di ognuna delle vittime: Giovanni Arnoldi 42 anni, Giulio China 57, Pietro Dendena 45, Eugenio Corsini 65, Carlo Gaiani 37, Calogero Galatioto 37, Carlo Garavaglia 71, Paolo Gerli 45, Luigi Meloni 57, Vittorio Mocchi 33, Gerolamo Papetti 78, Mario Pasi 48, Carlo Perego 74, Oreste Sangalli 49, Angelo Scaglia 61, Carlo Silva 71 e Attilio Valè 52.

“Con questa posa lasciamo un segno tangibile per la memoria collettiva del nostro paese - ha dichiarato Anna Scavuzzo durante la cerimonia -. Milano è memoria, il nostro pensiero ci riporta a quel terribile giorno, in cui un atto vile e infame ha inferto a molte famiglie e alla nostra città una ferita che neppure il tempo può dimenticare. Oggi più di ieri, a distanza di cinquant’anni, ricordiamo le vittime una per una”. Carlo Arnoldi ha invece enfatizzato la soddisfazione per la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà a Milano il 12 dicembre per la commemorazione delle vittime nel cinquantesimo anniversario: "È la prima volta che un presidente della Repubblica viene a Milano il 12 dicembre. È un segnale molto forte. Significa che piazza Fontana non si dimentica”. Presenti alla cerimonia anche alcuni famigliari delle vittime.