Francesco Santopietro e' il nuovo presidente di Federnotai Lombardia

Milanese d'origine, Santopietro è il nuovo presidente di Federnotai Lombardia. Dal 2019 è anche segretario di Giunta in Confprofessioni Lombardia. Collabora dal 2014 con Federnotizie, organo di stampa del sindacato. La squadra scelta dal comitato direttivo dell'Associazione è così composta: vice presidenti sono Antonio Teti e Marco Fadigati, entrambi notai in Milano; il segretario, Alessandro Ottolina, notaio in Meda; Rossella Farese, notaio in Basiglio, è il tesoriere. L'Associazione sindacale dei notai della Lombardia è iscritta alla Federazione italiana delle associazioni sindacali notarili, Federnotai. Negli ultimi anni si è fatta promotrice di accordi con associazioni del mondo no-profit, ha dato vita a iniziative di confronto pubblico con il mondo della politica e della società civile, ha sviluppato numerose attività per l’aggiornamento professionale e la specializzazione del notaio. In particolare, in materia di diritto internazionale comparato, diritti degli immigrati, trasparenza dell’azione notarile e antiriciclaggio, informatizzazione degli atti e blockchain.