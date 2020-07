Cattolica, Franco Anelli confermato rettore: sarà lui a guidare l'Ateneo per i festeggiamenti del centenario

Sarà ancora Franco Anelli, 57 anni, a guidare l'Università Cattolica: il docente, che insegna diritto privato, è stato riconfermato all'unanimità dal consiglio d'amministrazione per il terzo mandato, che durerà quattro anni. A causa delle prescrizioni per il lockdown, le attività in Ateneo sono rimaste ferme per diverse settimane, ma questo non ha impedito al consiglio d'amministrazione di avviare una consultazione online con i docenti di tutte le facoltà della Cattolica, che si sono espressi a favore della riconferma del docente.

Piacentino, allievo di Piero Schlesinger, maestro del diritto privato, scomparso il 14 marzo per il covid, Anelli iniziò la carriera (sia di avvocato sia di assistente universitario) affiancandolo. Dopo il dottorato di ricerca in diritto commerciale è diventato professore associato di diritto privato nella Facoltà di Economia per poi passare, nel 1997, a quella di Giurisprudenza.

E' stato pro-rettore della Cattolica dal 2004 e, dal novembre 2011 al dicembre 2012, rettore vicario in sostituzione di Lorenzo Ornaghi, che era stato nominato ministro dei Beni Culturali nel Governo Monti. Dal 1 gennaio 2013 è rettore dell'Ateneo, riconfermato una prima volta nel 2016 e ora anche nel 2020. Il suo mandato scadrà nel 2024: sarà dunque lui a "guidare" i festeggiamenti, nel 2021, per il centenario della fondazione della Cattolica. Anelli è anche membro del consiglio d'amministrazione di "Avvenire" dal 2016.