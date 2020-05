Frecce tricolori a Milano: lunedì 25 maggio lo spettacolo nei cieli, il programma completo

Frecce tricolori su Milano e la Lombardia. A partire da lunedì 25 maggio e fino al 2 giugno, gli aerei della pattuglia acrobatica nazionale saranno infatti protagonisti di uno speciale giro d'Italia che toccherà tutti i capoluoghi di regione e in aggiunta Loreto, dove si trova la Beata Vergine Patrona degli Aeronauti, e Codogno, il primo comune italiano in cui è esplosa l'emergenza Coronavirus.

"In occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica - si legge in una nota del ministro della Difesa - le Frecce Tricolori effettueranno una serie di sorvoli sui cieli d'Italia", che si concluderà simbolicamente, il 2 giugno a Roma.

Frecce tricolori a Milano, data e orario

L'evento chiaramente tiene conto dell'emergenza sanitaria in corso e servirà proprio per "abbracciare simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa", hanno spiegato dal ministero.

A Milano, e Codogno, il passaggio delle Frecce tricolori è in programma per lunedì 25 maggio, al mattino. L'appuntamento è per le ore 10.30 circa, quando la pattuglia acrobatica sorvolerà il capoluogo per poi spostarsi verso il Sud Milano e il Lodgiano.

Questo il programma di dettaglio:

· 25 maggio: Trento - Codogno – Milano - Torino - Aosta



· 26 maggio: Genova - Firenze - Perugia - L’Aquila



· 27 maggio: Cagliari - Palermo



· 28 maggio: Catanzaro - Bari - Potenza - Napoli - Campobasso



· 29 maggio: Loreto - Ancona – Bologna – Venezia – Trieste