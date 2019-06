Frullati e centrifugati: dove bere i migliori a Milano

L'estate a Milano è spesso un'occasione unica per provare nuove gelaterie, locali per aperitivi e merende sane a base di frutta. Ecco quattro posti da provare per gustare degli ottimi centrifugati o frullati: la scelta è vostra.

. That’s Vapore

Materie prime di qualità, frutta fresca e tropicale rendono questa catena di locali una delle oasi in città per gustare ottimi centrifugati freschissimi. Un esempio su tutti? Il "Total Detox", con ananas, carota, arancia, lime e curcuma. I tipi di centrifugati cambiano molto spesso, quindi se le ricette statiche vi annoiano facilmente... questo è il posto giusto per voi.

. Fa-bìo

Nel cuore di Brera, a due passi dalla Pinacoteca, questo piccolo Take-Away prende il nome da "Fa Biologico". Oltre a numerose insalate fresche, sandwich e cereali, è possibile gustare frullati e centrifugati freschissimi, sia di frutta che di verdura. Provate il frullato "Gold" con pera, latte alla vaniglia e miele: ne vorrete subito un altro.

. So Natural

In Piazza Sabt'Agostino, questo locale accoglie gli ospiti con vellutate, insalate e cetrifugati di frutta e di verdura, oltre a smoothies con e senza latte. Potete anche portarvi un pc e lavorare sui bellissimi tavoli di legno, circondati da pareti color pastello. In un attimo, sarete in un'oasi di pace... e di gusto.

. Fruit & Salad

Tra Porta Romana e Città Studi, questo chiosco dall'atmosfera estiva propone numerosi piatti a base di frutta e verdura di stagione. Tra le proposte: frullati a base di acqua, latte, latte di soia, mandorla o riso, con aggiunta di semi o di yogurt, centrifugati, macedonie con yogurt biologico, insalatone. Il posto giusto da provare in estate.