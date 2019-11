Fuorisalone 2020, ci sarà un nuovo distretto in zona Fiera-Portello-QT8: si chiamerà Alpha District

In occasione della Milano Design Week 2020, è stato presentato un nuovo distretto legato al Fuori Salone. Si chiamerà Alpha District e si affiancherà ai distretti già noti: Tortona, Lambrate, Bovisa, Brera, Cinque Vie, Isola, Centrale e Porta Venezia. E naturalmente sarà legato al design e all'innovazione.

Il distretto Alpha District sarà composto da aree della semiperiferia ovest e nord-ovest di Milano: Cagnola, Portello, QT8 e Fiera. Il nome è naturalmente derivato dalla principale fabbrica che aveva sede in quest'area della città, l'Alfa Romeo. La Milano Design Week 2020 si svolgerà dal 21 al 26 aprile e avrà, come tema dominante, la creatività femmile.

Durante l'edizione 2019 del Fuori Salone si sono registrati più di 1.350 eventi sparsi in oltre 950 location di ogni tipo. Un successo strepitoso per una manifestazione collaterale nata, in modo spontaneo, negli anni '80. E alcuni distretti hanno già aperto la "call" per cercare designer ed espositori per l'edizione 2020.