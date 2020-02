Festa del gatto, ecco dove adottarne uno (o più) a Milano

Il 17 febbraio in Italia si celebra la Festa nazionale del gatto, la giornata istituita dalla giornalista amante dei felini Claudia Angeletti per omaggiare questo animale. In diverse città per l'occasione vengono proposte attività culturali e benefiche per i mici abbandonati e randagi. Milano accoglie l'inaugurazione della mostra '100 di questi Felix' (dedicata ai 100 anni di Felix The Cat) al museo Wow Spazio Fumetto, e la rassegna tematica La Città dei Gatti, in programma dal 16 febbraio al 17 marzo.

Per chi sta pensando di adottare un amico a quattro zampe, in città sono tanti i rifugi, i gattili e le associazioni con mici in cerca di una casa e di una famiglia. Ecco alcuni indirizzi e contatti da segnare.

Dove adottare un gatto a Milano

Normalmente il personale responsabile delle associazioni farà un colloquio preventivo per identificare quale animale sia più idoneo agli adottanti. Inoltre, verranno effettuati controlli pre e/o post-affido presso le famiglie, per verificare che non ci siano problemi. Spesso i mici vengono affidati solo previa messa in sicurezza di finestre e balconi con reti e/o zanzariere: la caduta dall'alto è una delle più frequenti cause di morte tra questi animali.

Gatti di tutte le età e taglie aspettano di andare a casa con la propria nuova - e definitiva - famiglia. Particolarmente bisognosi sono gli animali più anziani e quelli affetti da Fiv e soprattutto Felv, due malattie che agiscono sul sistema immunitario del gatto rendendolo più fragile e più soggetto di altri ad ammalarsi ma non sono assolutamente trasmissibili all’uomo. Chi intende adottare un gatto, può rivolgersi direttamente a una delle strutture qui elencate.

- Arca Onlus, via Teodosio, 67, 3334384009

- Parco Rifugio - Canile e Gattile di Milano, via Privata Aquila, 02 8844 6310

- Mondo Gatto, Via Enrico Schievano, 15, 02 8919 0133

- Enpa, Via Pietro Gassendi 11, 02.97064220

- Sos Randagi, Via Giancarlo Sismondi, 67, 02 7012 0366

- Amicio Mio, Via Privata Esiodo, 7, 333 502 4332

- Enpa, via Buonarroti 52, Monza, 039/835623 - 039/388304

- Gattolandia, via Sardegna, 73, Monza, 320 407 2865.