"Aiuto, c'è un gattino nel motore": il salvataggio

Si è conclusa bene la disavventura di un gattino che era finito nel motore di un'auto parcheggiata in via Ortles. Una signora, verso le 9:30 di mercoledì mattina, ha contattato l'Enpa di Milano per chiedere l’intervento degli operatori, perché aveva provato a recuperare l'animale senza successo ed era preoccupata che potesse venire investito (l'aveva già visto attraversare la strada una volta),

Arrivata sul posto, una soccorritrice dell'associazione ha steso una rete lungo il perimetro dell’auto da dove provenivano i miagolii e ha atteso l’arrivo del proprietario che nel frattempo era stato rintracciato e avvisato. Dopo un paio di ore, attirato con un po' di cibo, il gattino è sceso da solo dal vano motore ed è stato catturato e qualcuno ha subito deciso di adottarlo.

“È sempre consigliabile in casi come questi avere molta pazienza e non rincorrere il gatto, anche quando può sembrare semplice da catturare - ha dichiarato Ermanno Giudici Presidente di Enpa Milano- . Il rischio è che non si riesca ad agire in sicurezza, mettendo in pericolo il gatto stesso ma anche le persone. Nel caso di avvistamento di un gatto che si va a nascondere in un vano motore o se si sentono miagolii sospetti provenire da una macchina parcheggiata, occorre mettere un cartello sul parabrezza avvisando il proprietario dell’auto di non accendere assolutamente il motore e contattarci per richiedere un intervento dei nostri operatori. L’uscita dei soccorritori Enpa, nei limiti delle nostre possibilità operative, viene concordata con il gattile comunale per il successivo ricovero dell’animale presso la struttura pubblica".