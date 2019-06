Cinque gelaterie da provare a Milano

Il caldo è arrivato, e questa volta per davvero.

Tra un cambio di stagione e una passeggiata all'aria aperta, che cosa c'è di meglio di un gelato fresco? Da gustare a pranzo, nel pomeriggio o dopo cena, ecco cinque gelaterie di Milano assolutamente da provare (almeno) una volta.

. Gelateria della Musica

(Ormai) molto conosciuta ai milanesi, la Gelateria della Musica (la prima, divenuta già "storica", si trova in Via Pestalozzi) è una tappa obbligata per chi ama il gelato artigianale, e i gusti insoliti. Dal cioccolato al sale rosa dell'Himalaya al pane, burro e marmellata, anche la scelta sarà una (buonissima) avventura.

. Gelateria Latte Neve

Nel cuore dei Navigli, in Via Vigevano, la Gelateria Latte Neve farà scoprire gusti freschissimi prodotti con ingredienti ricercati. Un esempio su tutti? Il caramello e il pistacchio salato, oltre all'irresistibile mango. Nota di merito: l'offerta (anche) di gusti vegan.

. Rivareno

Definiti da molti milanesi "i migliori di Milano", i gelati di Rivareno si caratterizzano per la freschezza degli ingredienti e la (super) bontà delle creme. Dai cremini variegati (come quello con cioccolato bianco, nocciola e panna) al gelato al mascarpone, fino alla chicca che fa impazzire i clienti: il cioccolato fuso nel cono.

. Il Massimo del Gelato

Dal cioccolato alla crema al limone, dal pistacchio alla nocciola, il Massimo del Gelato è una garanzia per gli appassionati di coni e coppette. Merito dei prodotti freschi utilizzati che non deludono mai, e vi faranno tornare in questa gelateria una (anzi, cento) volte.

. Gelateria Marghera

Dietro Piazza Piemonte, in una via piena di locali e ristorantini, la Gelateria Marghera è sinomino di ottimo gelato, e gli abitanti del quartiere lo sanno bene. Tra frappè, gelati alle creme o alla frutta e biscotti, non mancano anche i ghiaccioli d’estate e le originali coppette monodose per un dolce dopocena. Una più buona dell'altra.