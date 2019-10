Preziosi gioielli all'asta a Milano: ci sono anche degli orecchini in smeraldo da mezzo milione

Un paio di orecchini da mezzo milione di euro e preziosi dalla corte imperiale russa a Casa Savoia: sono tra gli oltre 300 lotti che andranno all'incanto da Faraone Casa d'Aste lunedì 11 novembre al Four Seasons di Milano.

Gli orecchini sono formati da smeraldi colombiani a goccia del peso complessivo di circa 22,30 ct e diamanti a goccia e navette del peso complessivo di circa 30 ct, corredati di scatola originale.

Gioielli all'asta a Milano

Tra gli altri lotti, una rara tabacchiera della Corte imperiale russa realizzata dal gioielliere Bolin con una miniatura in avorio dell'imperatore Alessandro II con stima di 100.000-150.000 euro; una scatola in oro giallo e smalti raffiguranti le iniziali di Carlo Alberto di Savoia e lo stemma Savoia del Regno di Sardegna probabilmente prodotta a Torino tra il 1830 e il 1850 (stima 15.000-20.000 euro); un portasigarette in oro giallo insieme a un set di gemelli e bottoni in oro giallo con zaffiri e diamanti (stima 9.000-13.000 euro) appartenuti a Marlene Dietrich accompagnati da lettera autografata.