Il turismo, le Olimpiadi, il design: ecco come parla di Milano la stampa estera

La stampa estera è attenta alla città di Milano: nel 2018, soltanto sui principali quotidiani e periodici, sono stati pubblicati quasi 300 "pezzi" dedicati alla città. Quasi la metà, il 42%, riguarda temi economici tra cui la finanza, le banche, ma anche gli investimenti esteri, il design e la moda. Lo rende noto la Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi. I mesi con maggiore incidenza di temi economici sul totale sono stati settembre (67%), aprile (55%) e novembre (53%).

A partire da settembre, con una media di 30 articoli al mese, l'interesse è cresciuto (prima la media si fermava a 25), e a ottobre e novembre sono cresciuti quelli dedicati ai temi economici e alle imprese. Tra questi, le aperture di catene internazionali a Milano. Nel mese di dicembre, fino al 24, sono stati selezionati 23 articoli. "L'economia di Milano attrae l'interesse dei media esteri. Positivo il dato di attenzione internazionale al mercato degli investimenti, sia economici sia immobiliari", commenta Marco Dettori, membro di giunta della Camera di Commercio.

Vediamo qualche esempio tra i più significativi. A febbraio 2018, "The Telegraph" ha offerto suggerimenti a chi avesse avuto intenzione di investire in immobili a Milano. Prima di lui, "The Times" a gennaio aveva dichiarato che comprar casa a Milano sta diventando di tendenza. Ancora "The Times" ha riportato la crescita di Milano come meta turistica.

A Febbraio, "The Guardian" ha dedicato ampio spazio alla settimana della moda. Dalla Spagna, il quotidiano "Abc" a luglio ha parlato del 2019 come l'anno di Leonardo, con le mostre in preparazione, e "El Pais" ad aprile ha dedicato un servizio al nuovo skyline meneghino. "Frankfurter Allegemeine Zeitung", la mitica "Faz", la più importante testata tedesca, si è dedicata alla Prima della Scala, a dicembre. Cosa, in verità, che non è difficile trovare in migliaia di testate di tutto il mondo.

D'interesse è stato il tema delle Olimpiadi invernali del 2026, a cui Milano si è candidata insieme a Cortina. Ne hanno parlato, per esempio, il "New York Times" a settembre, e il "Washington Post" e la "Tass". Mentre "Les Echos", a ottobre, ha pubblicato un "pezzo" sull'aumento di bimbi vegani nelle scuole milanesi, a partire dai dati delle mense scolastiche.