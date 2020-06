Giornata Mondiale contro il Tabacco: la strada verso le sigarette elettroniche

L’OMS sta bloccando l’innovazione, ma soprattutto sta sprecando l’opportunità di salvare milioni di vite: a sostenerlo è un comitato di esperti internazionali della politica sul tabacco. Il motivo? L'Organizzazione Mondiale della Sanità, a causa del suo approccio retrogrado all'innovazione e alle nuove tecnologie - come i prodotti di svapo - rischierebbe di ostacolare la diffusione di un prodotto molto meno nocivo delle sigarette normali.

Il World No Tobacco Day 2020

In occasione del World No Tobacco Day 2020, che si è tenuto domenica 31 maggio, un gruppo di esperti indipendenti senza collegamenti in conflitto con l'industria del tabacco o dello svapo ha fortemente criticato l'Organizzazione Mondiale della Sanità per il suo approccio ostativo alle nuove tecnologie come i prodotti di svapo. Gli esperti affermano di essere esasperati dall'ostilità dogmatica dell'OMS nei confronti dei nuovi prodotti e temono che l'agenzia delle Nazioni Unite per la salute sperpererà l'opportunità di evitare milioni di morti premature causate dal fumo.

In particolare il professore David Abrams, della Scuola di Salute Pubblica Globale, Università di New York ha affermato: "Sappiamo oltre ogni ragionevole dubbio che lo svapo e gli altri prodotti a base di nicotina senza combustione sono molto meno rischiosi del fumo e che coloro che cambiano completamente vedono rapidi miglioramenti nella loro salute. Eppure l'OMS continua a promuovere il divieto assoluto o la regolamentazione estrema di questi prodotti. Come può avere senso vietare un prodotto molto più sicuro quando le sigarette sono disponibili ovunque?”

Il rischio per l'OMS di mancare gli obiettivi internazionali

Il gruppo ha espresso preoccupazione per il fatto che l'OMS mancherà importanti obiettivi internazionali per ridurre il cancro, le malattie cardiache e polmonari. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile richiedono una riduzione di un terzo dei tassi di mortalità per malattie non trasmissibili.

Il professor emerito Robert Beaglehole, dell'Università di Auckland ed ex direttore del Dipartimento per le malattie croniche e la promozione della salute dell'OMS, ha commentato: “A meno che non faccia qualcosa di diverso e abbracci l'innovazione nella politica del tabacco, l'OMS mancherà gli obiettivi per ridurre il cancro e le malattie polmonari e del cuore. Incoraggiare le persone a passare ad alternative a basso rischio rispetto al fumo potrebbe fare una grande differenza entro il 2030 se l'OMS accogliesse l'idea invece di bloccarla.”

Il procuratore generale di stato Tom Miller, personalità con più anni di servizio all’attivo nel suo ruolo nella storia degli Stati Uniti, che ha svolto un ruolo di primo piano nel rendere l'industria del tabacco responsabile nelle rivoluzionarie cause statunitensi, ha affermato che l'OMS ha perso il suo senso di missione e scopo: "È come se l'OMS avesse dimenticato cosa fare per salvare vite e ridurre le malattie. Possiamo raggiungere questo obiettivo aiutando e incoraggiando i consumatori a passare dalle sigarette ai prodotti a basso rischio. Ciò significa essere onesti sui rischi, molto più bassi, e utilizzare una regolamentazione più intelligente per rendere il passaggio più attrattivo", ha affermato Tom Miller, procuratore generale dell'Iowa. Il gruppo è preoccupato per il fatto che l'OMS stia diventando ossessionata dall'industria del tabacco, proprio nel momento in cui l'industria sta approntando innovazioni di grande beneficio grazie alle nuove tecnologie.

L'utilità dei prodotti da svapo nel contrastare la vendita di sigarette

“L'OMS sta trattando i prodotti da svapo come se fossero parte di uno stratagemma di Big Tobacco. Ma si sbaglia al 100%", ha affermato David Sweanor, del Centro di Diritto, Politica ed Etica della Salute, Università di Ottawa, "In effetti, i nuovi prodotti stanno interrompendo il proficuo commercio di sigarette dell'industria del tabacco e abbassando le vendite di sigarette. È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno dall'innovazione, ma l'OMS e i suoi finanziatori privati si sono schierati per opporvisi, con richieste di proibizione. Anche se non sembrano rendersene conto, si stanno schierando con gli interessi delle sigarette di Big Tobacco, erigendo barriere all'ingresso per le nuove tecnologie e proteggendo l'oligopolio esistente delle sigarette".

Un impegno che rischia di perdere efficacia

Il gruppo ha affermato che l’impegno contro il fumo da parte dell’OMS sta perdendo efficacia. Tikki Pangestu, Visiting Professor presso la Lee Kuan Yew School of Public Policy della National University of Singapore ed ex direttore del dipartimento di Politiche di ricerca e cooperazione presso l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato: "Quando l'OMS ha iniziato a lavorare a un trattato internazionale per il controllo del tabacco, dal 2000, l'obiettivo era chiaro: stava cercando di affrontare l'epidemia mondiale di malattie legate al fumo. Lungo la strada, l'OMS sembra però aver perso il senso dello scopo e sviluppato una mentalità chiusa, che sta portando l’organizzazione ad assumere posizioni impraticabili, non negoziabili o controproducenti, non supportate dalla scienza. Sembra che abbia trascurato la sua missione principale, ‘il più alto livello possibile di salute per tutte le persone’, compresi l’un miliardo di fumatori in tutto il mondo, la maggior parte dei quali vuole evitare la malattia e la morte prematura".

Il gruppo è esasperato dalle tematiche toccate dall’OMS durante il World No Tobacco Day. Clive Bates, di Counterfactual Consulting ed ex Direttore di Action on Smoking and Health (UK) ha dichiarato: "Quando il fumo è di gran lunga la causa principale delle malattie causate dal tabacco, perché l'OMS dovrebbe utilizzare Il World No Tobacco Day per attaccare una delle alternative al fumo più efficaci e popolari? Raramente vediamo l'industria dello svapo fare pubblicità agli adolescenti e non abbiamo mai visto bambini nelle pubblicità commerciali sullo svapo - ma durante il World No Tobacco Day vediamo lo spettacolo assurdo dell'OMS che promuove annunci con ragazzini che svapano. Cosa diavolo pensano di fare?”