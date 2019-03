Successo per le giornate del "Fai di primavera": in 40mila in coda per scoprire i tesori di Milano

Poco meno di 40mila persone: tutte in coda per visitare i tesori di Milano. Successo per la 27/a edizione delle 'Giornate Fai di Primavera' di domenica 24 marzo, sono diverse decine di migliaia i milanesi che hanno scelto di visitare i nove beni aperti all'ombra della Madonnina e nella città Metropolitana. I luoghi più visitati a Milano sono stati il Palazzo della Banca d’Italia e OMV – Squadra Rialzo Milano Centrale con 5.700 persone ciascuno, seguono Palazzo Mezzanotte con oltre 5.100 presenze, il Castello di Melegnano con circa 4.200 ingressi, l’Ippodromo SNAI San Siro con più di 3.800 visitatori, Villa Gromo Ternengo a Robecco sul Naviglio che ha registrato 3.700 presenze. 3.500 persone invece a Gucci HUB in via Mecenate (apertura riservata a iscritti Fai), – più di 3.400 alla Residenza Vignale mentre a Palazzo Isimbardi sono state 3.000 le persone in coda.

Record di visite in Lombardia e in Italia

In Lombardia sono state 175mila le persone che hanno visitato i 171 beni aperti. Tra i beni più visitati, oltre ai palazzi milanesi, anche Villa del Balbianello a Tramezzina (Como) con oltre 5.100 presenze. In tutta Italia, invece, i visitatori sono stati 770mila: "Un successo così non si era mai visto", hanno commentato gli organizzatori.

"Le Giornate Fai - hanno scritto gli organizzatori - sono state ancora una volta una grande festa, con un'Italia che si riconosce sempre di più nella vastità del suo patrimonio culturale e nella ricchezza della sua storia anche e grazie al fondamentale supporto di oltre 7.500 volontari e 40.000 'Apprendisti Ciceroni'".