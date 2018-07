"Gommoning": la Martesana invasa da salvagenti, materassini e gonfiabili

Materassini, salvagenti, bagnarole e gommoni gonfiabili. Queste le imbarcazione della variopinta e simpatica flotta di Martesana Raiders, che domenica 8 luglio è salpata da Gorgonzola alla volta del Naviglio Martesana.

Gli organizzatori dell'esuberante iniziativa, come si legge sul loro profilo Facebook, per l'edizione di quest'anno si sono ispirati a Guerre Stellari, immaginando una battaglia di "zattere, scialuppe e bagnarole ribelli" contro "il malvagio Impero delle Nutrie" - animali che abitano la Martesana in gran numero - al grido di "libertà alle papere!". Nel programma della giornata, che ha previsto una navigazione di tre ore, anche il passaggio per tre cascatelle, dove "remare, remare, remare". A conclusione del percorso i partecipanti sono arrivati al Campo Sportivo di via Buonarroti a Cernusco sul Naviglio.