Guida Espresso 2020 ai migliori ristoranti d'Italia: ecco quelli di Milano

Sono ben sei i ristoranti di Milano inclusi nella guida dell'Espresso I ristoranti e vini d'Italia 2020, presentata lunedì 14 ottobre al Teatro del Maggio Musicale di Firenze, dove sono stati premiati i locali di tutt'Italia che eccellono nel campo dell'enogastronomia.

In totale sono 2200 - tra ristoranti, trattorie e pizzerie - le attività citate all'interno della guida, giunta alla 42esima edizione. Tra queste una decina hanno ricevuto la massima premiazione prevista dalla classifica, i cinque cappelli. Mentre altri 27 locali hanno raggiungo i quattro cappelli. Nel corso della presentazione della nuova guida è stato evidenziato come l'Italia dell'alta ristorazione stia vivendo un periodo di forte staticità: molti dei premi infatti sono stati confermati alle stesse realtà.

I migliori ristoranti milanesi secondo la guida

A ricevere i cinque cappelli, il premio più ambito della classifica, nel capoluogo lombardo è stato l'Hotel Mandarin Oriental - Seta di Via Andegari, 9, zona Montenapoleone.

Nella seconda categoria della guida, ovvero dei quattro cappelli, figurano invece Berton in via Mike Bongiorno, 13, nel quartiere di Porta Nuova; Contraste, in Via Giuseppe Meda, 2, sui Navigli; il ristorante di Cracco in Galleria; D'O, a Cornaredo; Lume, in Via Giacomo Watt, 37, vicino alla Barona; e Wicky's Wicuisine Seafood, la cucina fusion di corso Italia, 6, a Missori.