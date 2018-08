Icardi, che regalo per la sua Wanda: il bomber compra la "casa dei sogni" sul lago di Como

Shopping, decisamente costoso, per la coppia Mauro Icardi Wanda Nara. Nei giorni scorsi, infatti, il bomber dell'Inter avrebbe comprato per la sua compagna una stupenda casa sul lago di Como.

A svelarlo, come sempre via social, è stata la stessa showgirl, che ha dedicato una "storia" e un post al numero 9 nerazzurro. In una delle immagini - di lei e Icardi in canoa - c'è la scritta "E tuo marito ti regala la casa dei tuoi sogni" con un cuore, mentre nell'altra si vedono tre dei cinque figli di Wanda mentre saltano su un tappeto elastico e un nuovo ringraziamento a Maurito per "la casa dei miei sogni", con l'hashtag "la mia casa di Como".

L'unico scorcio mostrato dell'abitazione riprende il giardino, che sembra decisamente grande, e una meravigliosa vista sul lago.

Foto - I figili di Wanda nella nuova casa

Non è la prima volta, anzi, che Maurito si lascia andare a regali non proprio economici per la sua Wanda. A San Valentino di due anni fa, anche se con lieve ritardo, Icardi aveva donato a sua moglie una stupenda Range Rover.

Foto - Il "grazie" social di Wanda Nara