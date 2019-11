Iginio Massari è il miglior pasticcere d'Italia. A confermarlo anche per il 2020 è la guida Gambero Rosso, che attribuisce 95 punti su un massimo di 100 al proprietario della storica pasticceria Veneto di Brescia e di altri locali aperti successivamente a Milano e Torino.

Il pasticcere, che ha iniziato la sua carriera appena 16enne, si aggiudica il titolo della rinomata guida di miglior pasticcere italiano per il nono anno di fila. Lunedì 18 novembre a Roma si è svolta la cerimonia di premiazione dei 23 locali che in tutta Italia hanno ricevuto il riconoscimento speciale delle 'Tre Torte'. Solo la pasticceria creata da grande pasticcere, però, ha potuto salire sul gradino più alto del podio. "È con enorme piacere soddisfazione che posso ricevere oggi questo ambito premio", ha commentato Massari presente a Roma.

"Credo che tutto questo - ha aggiunto il maestro - sia il riconoscimento di un percorso che viene da molto lontano frutto di un lavoro ricco di passione e dedizione che ho coltivato grazie ai miei figli Debora e Nicola e a tutti i membri del mio staff".

Chi è Iginio Massari

Famosissimo pasticcere e personaggio televisivo, Massari è nato a Brescia nel '42. A 16 anni ha iniziato la sua carriera in Lombardia per poi perfezionarsi in Svizzera. Negli anni il maestro ha lavorato per Bauli e Star e in seguito ha aperto la pasticceria Veneto, premiata più volte da Gambero Rosso. Nel 2015, per il suo lavoro, gli è stato conferito il Leone d'oro alla carriera e nel corso dello stesso anno, in occasione di Expo Milano 2015, Massari ha creato una rivisitazione del panettone. Negli ultimi anni, invece, Massari è diventato anche un personaggio tv, giudice di MasterChef italia e protagonista del programma Iginio Massari - The Sweetman.