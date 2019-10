470 mila stranieri a Milano, sono il 14% della popolazione. Diminuiscono i richiedenti asilo

Un milione e 182 mila: sono gli stranieri che vivono in Lombardia, costituendo l'11,7% della popolazione regionale (ma è straniero oltre il 21% dei nuovi nati) e il 22,5% degli stranieri residenti in tutto il Paese. Nella città di Milano, gli stranieri residenti sono oltre 470 mila e costituiscono il 14,5% dei residenti nel capoluogo. Sono alcuni dei tanti dati emersi dall'annuale dossier Idos sull'immigrazione. In complesso, dei circa 5,3 milioni di cittadini stranieri residenti in Italia, il 50,2% arriva dall'Europa e il 21,7% dall'Africa.

Tornando alla Lombardia, si sono sensibilimente ridotti i richiedenti asilo ospitati nei centri d'accoglienza. Nel mese di giugno se ne contavano circa 15 mila, mentre erano più di 26 mila nel 2017. Alcuni attribuiscono il motivo anche alla riduzione dei centri d'accoglienza in seguito alla riduzione dei contributi dello Stato decisi dal governo gialloverde e dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini.

E, dal punto di vista economico, i contribuenti stranieri sono l'11,2% dei lombardi, quindi praticamente la stessa rappresentatività del numero globale di cittadini residenti stranieri (che, abbiamo visto, è l'11,7% dei lombardi). Le imposte degli stranieri lombardi ammontano a 2,1 miliardi di euro. Ma che lavoro fanno gli stranieri in Lombardia? Per la maggior parte, sono impiegati in mansioni poco qualificate (67%), di conseguenza sono piuttosto bassi gli stipendi medi (poco più di 1.100 euro).

Crescono però i piccoli imprenditori, soprattutto nel settore dei servizi: sono più di 87 mila gli stranieri con una impresa individuale. Non di rado l'apertura di una partita Iva è, per gli stranieri, la risposta più semplice ad una crisi occupazionale.