Impiantato il primo stent cardiaco riassorbibile in Italia: intervento rivoluzionario

Uno stent per il cuore riassorbibile è stato impiantato per la prima volta in Italia il 12 luglio alla clinica San Carlo di Paderno Dugnano. Il dispositivo è particolarmente rivoluzionario perché, a differenza di quelli metallici usati tradizionalmente che una volta inseriti non possono più essere rimossi, potrà essere assorbito dal corpo nel giro di due anni. Ad eseguire l'innovativo intervento su un paziente di 78 anni l'equipe medica guidata dal primario di cardiologia dell'ospedale, Bernardo Cortese.

Il dispositivo medico utilizzato durante le operazioni di angioplastica per contrastare l'ostruzione delle coronarie, è costituito da una "rete" microscopica che dilata le arterie e, contrariamente alle protesi metalliche, si dissolve nelle coronarie in un paio d'anni, lasciandole aperte. Denominato "fantom", lo stent riassorbibile prima dell'intervento alla San Carlo era stato utilizzato solo in Svizzera e Germania. L'operazione sul 78enne della clinica di Paderno è perfettamente riuscita e, visti i risultati ottenuti su altri pazienti fuori dall'Italia, le potenzialità di questa nuova tecnologia sembrano particolarmente promettenti.

A condurre il team di chirurghi durante l'intervento il professor Cortese, che prima di essere primario e direttore della Clinica San Carlo ha lavorato come cardiologo al Fatebenefratelli di Milano per sei anni e, ancora prima, all'Humanitas Gavazzeni di Bergamo e al Policlinico di Milano. Particolarmente attivo nell'ambito della ricerca, Cortese è specializzato negli interventi coronarici percutanei e transradiali.