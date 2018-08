Rho-Fiera, uno dei più grandi impianti solari su tetto d'Europa renderà la zona green

Uno dei più grandi impianti solari su tetto in Europa verrà installato nel sito di Rho-Fiera Milano grazie alla collaborazione tra Fondazione Fiera Milano e A2a Rinnovabili, società specializzata nelle energie rinnovabili. La sua realizzazione permetterà di fornire energia green a Fiera Milano e alle zone circostanti riducendo le emissioni di C02 di circa 5mila tonnellate e quelle di Tep (tonnellate equivalenti di petrolio) di più di 2mila.

L'impianto, che avrà una capacità installata di oltre 10 MWp (megawatt di picco) e che potrà ulteriormente crescere fino a circa 14 MWp, rappresenterà un passaggio fondamentale nel percorso di conversione alle energie rinnovabili che Milano sta già seguendo. Rispetto al piano di lavoro, l'amministratore delegato di A2a, Valerio Camerano ha dichiarato: "Ciò che realizzeremo assieme a Fondazione Fiera Milano è il primo progetto urbano in market parity, con un impianto che compete sul mercato senza incentivi, che integra energia pulita, stoccaggio dell’energia, postazioni di ricarica per la mobilità elettrica e contratti di fornitura energetica pluriennali: un chiaro esempio di modello energetico del futuro e un grande passo avanti in ottica Smart City e di contributo alla transizione energetica per Milano”.

La creazione dell'impianto solare rooftop a Rho-Fiera rientra nel programma volto a rendere competitivo, sostenibile e innovativo il sito fieristico di Rho, riducendo anche i costi energetici prodotti dal luogo. "La strategia di Fondazione Fiera Milano", ha commentato il presidente Giovanni Gorno Tempini di Fondazione Fiera Milano, "è finalizzata a consolidare il quartiere espositivo come polo di eccellenza mondiale nel settore espositivo e nel contempo a contribuire all'innovazione energetica di Milano e della Lombardia".