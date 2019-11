Armani Milano cuore d'oro: tutti gli incassi dell'Olimpia donati alla protezione civile

Tre partite in casa per fare del bene. L'Ax Olimpia Milano di patron Giorgio Armani ha deciso di devolvere alla protezione civile tutti gli incassi delle prossime tre gare che le scarpette rosse disputeranno sul parquet amico.

La società meneghina vuole così essere al fianco di chi negli ultimi giorni sta intervento in giro per l'Italia, flagellata dal maltempo: da Venezia a Matera, passando per la Toscana, il Lazio e la Campania.

"A seguito degli ingenti danni che diverse città e regioni italiane hanno subito per via del maltempo degli ultimi giorni - si legge in una nota ufficiale - il Gruppo Armani ha deciso di devolvere interamente alla Protezione Civile, a supporto degli interventi di soccorso in atto, l’incasso dei tre incontri che Ax Olimpia Milano disputerà questa settimana al Mediolanum Forum di Assago".

Martedì e giovedì, l'Olimpia giocherà con Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes per l'Eurolega - competizione in cui i ragazzi di Ettore Messina stanno facendo un grande percorso - e domenica affronteranno invece la Dinamo Sassari per il campionato, dove le scarpette rosse sono soltanto quarte.