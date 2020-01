Incidente in Stazione Centrale a Milano, Frecciarossa urta il tronchino di sicurezza

Stava andando in deposito e durante una manovra ha urtato il tronchino di sicurezza alla fine del binario 11. Piccolo incidente per un Frecciarossa all'interno della Stazione Centrale di Milano nel pomeriggio di sabato 11 gennaio.

All'interno del treno, come quanto precisato da Ferrovie dello Stato, non c'era nessun passeggero e il sinistro non ha causato nessun ferito ma solo una ammaccatura al convoglio.