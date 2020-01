Emergenza inquinamento a Milano, convocato un vertice in prefettura con il ministro

Un vertice in prefettura per affrontare il tema dell'emergenza inquinamento: l'incontro è stato fissato per lunedì 20 gennaio in corso Monforte e parteciperanno il ministro dell'ambiente Sergio Costa, il prefetto di Milano Renato Saccone e Raffaele Cattaneo, assessore regionale all'ambiente.

"Ho accolto con favore la richiesta di un incontro con il ministro – ha chiosato Raffaele Cattaneo, assessore regionale all’Ambiente –. Ritengo opportuno questo momento di confronto che anche io avevo chiesto nei giorni scorsi per parlare oltre che della qualità dell’aria nelle nostre città anche di temi prioritari dal punto di vista ambientale e dello sviluppo sostenibile per la Lombardia come le bonifiche dei siti di interesse nazionale, la Pre Cop e la Youth Cop a Milano, la gestione dei rifiuti e la prevenzione della criminalità e la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile".

"Sono certo – ha concluso Cattaneo – che si tratterà di un incontro istituzionale e non di un incontro di partito al quale non avrei alcun titolo né interesse a partecipare".

"La settimana scorsa ho presentato al ministro i dati legati all’emergenza inquinamento che continua a soffocare Milano e la Lombardia. Il ministro ha immediatamente risposto – ha spiegato Massimo De Rosa, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e neofacilitatore ambientale per il Nord Italia –. La speranza è trovare da parte delle istituzioni lombarde e dell’assessore Cattaneo, la medesima efficienza e volontà di introdurre azioni concrete per fronteggiare l’emergenza".

Il ministro ha spiegato che l'obiettivo "per ridurre lo smog deve essere per tutte le grandi città arrivare ad avere un trasporto pubblico con mezzi non impattanti. I soldi ci sono, ma ci sono dei tempi tecnici".