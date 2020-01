Prosegue l'emergenza smog a Milano, cresce il livello di inquinamento: Pm10 alle stelle

A Milano continuano ad aumentare le concentrazioni di inquinanti nell'aria. Anche martedì 14 gennaio le centraline dell'Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili oltre i limiti (fissati a 50 microgrammi per metro cubo), la media di Pm10 calcolata all'ombra della madonnina è stata di 85.9 µg/m³.

La presenza di polveri sottili, comunque, non è uniforme e varia in base alle zone della città: 96 in viale Marche, 92 a Città Studi, 102 µg/m³ in via Senato, 89 al Verziere. La situazione non è migliore all'esterno della città: a Limito di Pioltello sono stati registrati 103 µg/m³,67 a Cassano d'Adda, mentre a Turbigo 62 e a Magenta 76.

Attive le misure antismog

A Milano e in alcuni comuni dell'hinterland il 2 gennaio sono scattate le prime misure antismog mentre da oggi, mercoledì 15 gennaio, sono scattate le misure di secondo grado (più severe). A Milano non possono circolare i veicoli trasporto persone fino a diesel Euro 4 e trasporto merci (veicoli commerciali) fino diesel a Euro 3 dalle 8.30 alle 18.30 anche sabato, domenica e festivi e trasporto merci (veicoli commerciali) diesel Euro 4 dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì alla domenica, festivi inclusi.

Inoltre l'ordinanza prevede il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche e ambientali che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle.