L'inquinamento (per ora) allenta la morsa su Milano: domenica il blocco totale delle auto

Milano torna a respirare. All'ombra della madonnina le concentrazioni di agenti inquinanti sono scese sotto la soglia di allarme: nella giornata di di mercoledì 29 gennaio le centraline dell'Arpa hanno registrato valori medi di Pm10 pari a 36,1µg/m³ (la soglia è di 50 microgrammi per metro cubo).

La presenza di polveri sottili, comunque, non è uniforme e varia in base alle zone della città: 37 in viale Marche, 30 a Città Studi, 51 µg/m³ in via Senato (unico valore fuori norma), 40 al Verziere. La situazione è migliore all'esterno della città: a Limito di Pioltello sono stati registrati 37 µg/m³, 33 a Cassano d'Adda, mentre a Magenta 40 e a Turbigo 21.

Smog alle stelle, scontro tra Comune e Regione sul blocco del traffico

Domenica 2 febbraio scatterà il blocco totale del traffico come aveva annunciato sui social dal sindaco Beppe Sala. Sul caso, inoltre, si è aperto l'ennesimo scontro tra Comune di Milano e Regione Lombardia: il Pirellone ha approvato una mozione urgente presentata dalla Lega per evitare il blocco totale. Il testo "impegna il Presidente e la Giunta regionale a chiedere al Comune di Milano di non bloccare per domenica 2 febbraio le auto Euro 5 e 6". A favore della proposta leghista si è schierato tutto il centrodestra. I consiglieri 5 Stelle non hanno partecipato al voto (uno si è astenuto), contrari il Pd e gli altri gruppi di minoranza.